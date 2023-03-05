اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تشارك الشباب فيديو مثير لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في أحد مراكز اللياقة البدنية مرتدية ملابس رياضية من اللون الجنزا الضيقة للغاية والمكشوفة من منطقة الصدر والبطن وتقوم ببمارسة الألعاب الرياضية،، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه،

وعلقت الفنانة السورية على هذا الفيديو قائلة الألم يمكن أن يكون أفضل مدرب لك ، أو أسوأ مخاوفك ، أنت من تختار.