اتفرج - انت الان تتابع خبر سمية الخشاب و تصريح ناري عن المشاهد الجريئة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت الفنانة المصرية سمية الخشاب إنها لا تمانع تجربة الزواج مجددا في حال عثورها على الشخص المناسب، لا سيما إن وجدت "كيمياء بينهما"، مؤكدة أنها ستتزوجه دون تردد.



وكانت النجمة المصرية قد رفضت وضع شروط أو مواصفات خاصة للزوج المنتظر، عدا عن أن يكون رجلا بمعنى الكلمة.



وتحدثت الخشاب في تصريحات تلفزيونية عن موقفها من فيلم "حين ميسرة" الذي قدمته منذ سنوات، وضم مشاهد جريئة، قائلة: "أرفض المشاهد الجريئة وإذا رجع بي الزمن فلن أقدم المشاهد التي قدمتها في فيلم (حين ميسرة) مع احترامي لكل صناعه".



وحول تجربتها في الغناء، تحدثت الخشاب: "قدمت عدة أغان كان لها صدى كبيرًا، لكني كسلت أكمل بعد ما قدمت أول ألبوماتي، وقررت التركيز في التمثيل، أبحث عن الشمولية في تقديم الغناء والتمثيل والاستعراضات".



وكشفت الخشاب حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنانة غادة عبد الرازق، لكونها كتبت منشورا عبر "تويتر" عن معايير الأنوثة، في التوقيت الذي خضعت فيه غادة لجلسة تصوير جديدة، حيث اتهمها الجمهور حينها أنها تقصد الأخيرة بشكل غير مباشر.



وأكدت الخشاب خلال لقائها مع برنامج "كتير هالقد" أنها لم تقصد زميلتها الفنانة غادة عبد الرازق، ولم توجه إليها أي كلام، لكن رواد السوشال ميديا تناقلوا المنشور، وقالوا إنها تقصدها، معربة عن إعجابها بجمال غادة، وإطلالاتها الرائعة بكل الألوان التي ترتديها.



وأضافت: "نشرت بوست لا أقصد فيه غادة عبد الرازق، هي حلوة بكل الألوان ويليق عليها كل حاجة وهي حبيبتي، ولا يوجد أي خلاف معها، كل الموضوع أن الأكثر أنوثة شيء يحكم فيه الجمهور، ومش كل حد حط عدسات وعمل شعره صبغة سوداء يبقى أكثر أنوثة".



وتوقعت الفنانة المصرية أن يقدم الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني من خلال "العمدة" مسلسلا في غاية الروعة، وأحداثا مهمة، مشيرة إلى أنها ستشاهد عمله، وكل جديد يقدمه بشكل دائم.



وأضافت ضاحكة: "محمد رمضان بدون سمية الخشاب هيضيع، وسعدت بالعمل مع محمد رمضان في مسلسل موسى، ومسلسل موسى مع محمد رمضان، عمل في غاية الروعة، وعملت معه دويتو جيد، وهو ممثل طيب