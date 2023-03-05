حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 10:24 صباحاً - كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل حالتها الصحية بعد العمليات الجراحية التي أجرتها في الفترة الأخيرة، وكيفية تعاملها مع المتنمرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة حورية فرغلي في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة DMC، إنها أجرت 27 عملية جراحية في 8 أعوام.

واشارت فرغلي انه منذ عامين كنت عايزة أموت مكنتش عايزة أعيش، لأن كان فيه كورونا، والدكتور اللي ممكن يعالجني كان موجود في أمريكا والسفارات كلها مغلقة، ومكنتش عارفة أسافر للعلاج، ومكنتش عارفة أبص في المرايا ولا أستطعم الأكل ولا أشم أي ريحة، وبالنسبالي مكنش فيه فرق بين العيشة والموت.

وقالت حورية فرغلي عن تعليقات الجمهور أنا مبسوطة بنفسي جدا في الوقت الحالي ولا أهتم بتعليقات الناس، واللي مش عاجبه أي حاجة فيا يبص الناحية التانية مايبصليش، أنا مبسوطة بنفسي، خدت ثقة في نفسي خلال المرحلة التي مريت بها، وأخدت ثقة غريبة.

وأضافت حورية فرغلي ..بقيت أحمد ربنا على أي حاجة والحمد لله على شكل أنفي، وأي حاجة ربنا عملها فيا، وفي الفترة الماضية حاولت أتقرب من ربنا وأصلي وأقرأ قرآن، لكن كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية وكنت حاسة إني في منطقة سوداء، حسيت إني جالي اكتئاب.