اليوم.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 09:29 صباحاً - يكون اليوم الأحد افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذى من المقرر أن تقام خلال الفترة من 5 وحتى 10 مارس الحالي، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان.

ويضم فى الدورة السابعة، 61 فيلماً، ما بين طويل وقصير “روائى وتسجيلى ورسوم متحركة”، وتتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز فى مسابقتى الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطي، بجانب مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.