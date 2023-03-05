”أسطورة أحمد خالد توفيق”.. كتاب صوتي ل أحمد أمين وخلف جابر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 09:29 صباحاً - انتهى الفنان أحمد أمين من تسجيل كتاب صوتي يتناول سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق (1962- 2018)، من تأليف الكاتب خلف جابر، وإخراج خالد المهدي، على أن يصدر عن شركة «Storytel» للكتب الصوتية.

ويقول الفنان أحمد أمين إنَّ الرابط الإنساني الذي جمعه بـ«العرّاب» هو أحد الأسباب التي دفعته لتسجيل العمل.

حيث يأتي الكتاب تأكيدًا على أهمية ومكانة أحمد خالد توفيق، كأحد الأسماء المصرية المهمّة في مجال الكتابة الإبداعية.

مستشهدًا ببعض أعماله ومنها سلسلة «ما وراء الطبيعة» التي كان يتمنى أن يحضر «توفيق» تحويلها لمسلسل درامي ويرى أمين مجسدًا شخصية "رفعت إسماعيل" إحدى أيقونات كتاباته في مسلسل من إنتاج "نتفلكس".

ويضيف أمين، في بيان له، أنَّ سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق تمثل نموذجًا لكاتب استطاع أن يحقق مكانته الخاصة، عبر سعيه وإصراره، وإخلاصه الدائم لما يحب، ومن ثم؛ قد يكون الكتاب بمثابة رسالة للشباب بأن يسعوا إلى تحقيق أحلامهم بجد وصدق.

من جانبه، يقول المخرج خالد المهدي إنّ العمل جاء عرفانًا بالجميل لأديب مصري أخلص لمهنة الكتابة، وأفنى عمره فيما أحب، وفي خدمة رسالته بأن جعل الشباب يقرؤون.

ويشير إلى أن فريق العمل بذل كل جهد ممكن في سبيل خروج الكتاب في إطار مشوِّق يدفع المستمع لاستكماله حتى نهايته.

وتتضمن أحداث الكتاب- وفقًا للمهدي- قدرًا كبيرًا من الدراما، والتي برع الفنان أحمد أمين في تقديمها، ذلك لمعرفته بطبيعة الكتب الصوتية وما تحتاجه، إضافة إلى موهبته التمثيلية التي أضافت إلى العمل متعة خاصة.

وقال أحمد رويحل، مدير ستوريتل – Storytel مصر سابقا، إن أعمال الدكتور أحمد خالد توفيق ظلت طوال السنوات الماضية الأكثر استماعا على تطبيق الكتب الصوتية، بجانب كونها الأكثر مبيعا على مدار الثلاثين عاما الماضية.

وأوضح «رويحل» أن العمل تم تسجيله في استديوهات (اسمع شوف) للفنان هاني عادل بالقاهرة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من الكتاب هو بناء جيل جديد على دراية بالمسيرة الملهمة للكاتب الراحل، مستطردا: "من هنا جائت الفكرة إلى عمل يتناول سيرته لتخليد ذكراه، وأيضا لكي نمكن الجيل الجديد من معرفة سيرته؛ التي ربما تدفعهم استكمال طريقهم مهما كانت الصعوبات".

أحمد خالد توفيق، طبيب، وكاتب، ومؤلف، ومترجم مصري. ويُعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب. والأشهر في مجال أدب الشباب، والفانتزيا، والخيال العلمي. لُقب بـ«العراب». وبدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت، فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا، واستقبالًا جيدًا من الجمهور.

توفى في ٢ أبريل ٢٠١٨، عن عمر ناهز ٥٥ سنة، وكانت جنازته حدثا استثنائيا لم تعتاده الثقافة العربية، حيث ودعه الآلاف من محبيه وتلامذته.

الفنان أحمد أمين، قدّم من قبل شخصية «رفعت إسماعيل» ضمن أحداث مسلسل «ما وراء الطبيعة»، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف الدكتور أحمد خالد توفيق.