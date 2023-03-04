طرح برومو مسلسل سره الباتع لـ خالد يوسف.. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 10:26 مساءً - طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لـ مسلسل “سره الباتع”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

أبطال عمل مسلسل "سره الباتع"

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب

مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

وكشف الفنان أحمد عبد العزيز، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " سره الباتع " المقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وقال أحمد عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سره الباتع قصة يوسف إدريس وسيناريو وإخراج خالد يوسف".

وأضاف احمد بعد العزيز:" سره الباتع عمل درامي ضخم يتناول أحداث في العصر الحديث والقديم".

وتابع عبد العزيز :" المسلسل يربط بين فترة الحملة الفرنسية على مصر وفترة أعوام 2011 و2013 و2013".

وأكمل احمد عبد العزيز:" أقدم شخصية قد تكون صادمة للجمهور، وهي شخصية مختلفة عن كافة الأدوار التي قدمتها في أعمال درامية أخرى".