رانيا يوسف: المجتمع الغربي تفكيره مختلف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 08:23 مساءً - علقت الفنانة رانيا يوسف على ظهور الممثلة العالمية سلمى حايك بـ فستان دون بطانة، مشيرة إلى أنها تقلدها، بجانب الحديث عن مشاركتها في فيلم ورد وريحان.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج et بالعربي: سلمى حايك لبست فستان شبهه بتاعي وبتقلدني، ودا مينفعش أحنا زملاء نقلد بعض ليه؟ إيه النفسنة دي؟ وأنا لما بلبس فستان بتحصلي مشاكل إنما برا دا الطبيعي في المجتمع الغربي لأن تفكيره ومفاهيمه مختلفة، تقريبًا كانت المشكلة فيا أنا.

كما تطرقت رانيا يوسف للحديث عن فيلمها الجديد ورد وريحان، قائلة: حاليًا بنصور الفيلم في أبو ظبي وأنا بجسد دور بنت اسمها ورد وبيحصلها مشكلة وهي صغيرة ولما بتكبر بنشوف خلال أحداث الفيلم هتاخد حقها إزاي.

ويذكر أن فيلم ورد وريحان يضم العديد من الفنانين ومن بطولة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي والذي يجسد شخصية زين محمود ريحان، ومن المقرر عرضه قريبًا.

وعلى جانب آخر، تعيش رانيا يوسف حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها مسلسل عالم تاني بالتعاون مع نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ومن تأليف إسلام يوسف ومن إخراج عبد العزيز حشاد، كما حققت رانيا يوسف نجاحا كبيرا بمسلسل المماليك بالتعاون مع بيومي فؤاد ونانسي صلاح وفيدرا.