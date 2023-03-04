وزيرة الثقافة تتفقد مسرح فوزي فوزي بأسوان وتوجه باستحداث منافذ بيع للكتب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 04:26 مساءً - تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح فوزي فوزي المفتوح.

وخلال التفقد، وجهت وزيرة الثقافة، بضرورة استحداث منفذ دائم لبيع الكتب، ومنتجات الحرف اليدوية والبيئية، إضافة إلى إقامة مخزن للمعدات، ودراسة إمكانية تغطية خشبة المسرح من خلال ميكانزم آلي يتم فتحه وأغلاقه تبعا للطقس والحاجة، واستغلال كافة الفراغات الموجودة، والتركيز على تقديم كافة الخدمات للجمهور على أعلى مستوى، بما يتماشى مع الخطة الاستثمارية، واستغلال الأصول بشكل جيد لوزارة الثقافة.

من جانبه، أكد محافظ أسوان أنه يُقدم الدعم الكامل للمواقع الثقافية، والأنشطة التي تُنفذها وزارة الثقافة بالمحافظة، مُشيرًا أن الثقافة هي قاطرة التنمية في مصر، إضافة إلى قُدرتها على بناء الإنسان ووعيه، وأوضح أن أسوان تمتلك العديد من المواقع الثقافية المنتشرة على أرضها، إضافة إلى ما تملكه من إرث حضاري كبير، جعل منها قِبلة للزائرين والسائحين من كل الدول العالم.

يُذكر أن مسرح "فوزي فوزي" الصيفي، يقع بكورنيش النيل بمدينة أسوان، على مساحة 2500 متر مربع، وتأتي أعمال تطويره ضمن جهود تفعيل استراتيجية مصر الثقافية 2030، حيث اشتملت أعمال تطويره، على إعادة تأهيل الصالة المكشوفة للمسرح لتصل إلى 1200 كرسي، وكذلك إعادة تأهيل خشبة المسرح المكشوفة بمساحة 290 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تطوير قاعات الفنون التشكيلية، المكتبة، غرف الملابس، كما تضمنت أعمال التطوير أهمية أن تتماشى ديكورات المسرح مع طبيعة الهوية البصرية لكورنيش أسوان.