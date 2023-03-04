طرح البرومو التشويقي لمسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 02:23 مساءً - اطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «عملة نادرة» البرومو التشويقي الأول للمسلسل، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم 2023.

يعد مسلسل “عملة نادرة” من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، وغيرهم من نجوم الفن.

وكان عبر الفنان الكبير جمال سليمان عن شدة سعادته بالمشاركته في مسلسل عملة نادرة الذي من المقرر أن يعرض في موسم رمضان 2023 ، موضحاً إلى أنه تعاون من قبل مع المؤلف مدحت العدل في مسلسل «قصة الحب»، الذي يعتبره من أقرب الأعمال إلى قلبه .