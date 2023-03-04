لأول مره.. سلمى أبو ضيف صعيدية في ”المداح 3”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 02:23 مساءً - روجت الفنانة سلمى أبو ضيف للجزء الثالث من مسلسل "المداح_أسطورة العشق"، ونشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البوستر الرسمي للمسلسل، وظهرت سلمى أبو ضيف لأول مره بملابس صعيدية ومن المنتظر عرض المسلسل في موسم رمضان 2023 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل، عدد كبير من النجوم؛ من بينهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وفي الوقت نفسه تنافس أيضًا سلمى أبو ضيف في موسم رمضان بمسلسل "رسالة الإمام"، المقرر عرضه على قناة CBC ومنصة WATCH IT، ويشارك سلمى أبو ضيف بطولة المسلسل النجوم خالد النبوي، أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

كما تتعاون مع النجمة غادة عبد الرازق في حكاية «تحت الحزام» في مسلسل "حدث بالفعل"، والمقرر عرضه قريبًا، كما تقوم ببطولة مسلسل "ما بين السطور" بالتعاون مع صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء جاميكا، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة سيتم عرضه قريبًا على منصة شاهد VIP.