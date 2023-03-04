وفاة توم سايزمور بعد دخوله فى غيبوبة لمدة 15 يوما

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 12:29 مساءً - توفى النجم العالمى توم سايزمور المشهور بدوره فى فيلم Saving Private Ryan وذلك عن عمر يناهز الـ 61 عاما داخل المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية ادت الى تمدد الاوعية الدموية وظل فى حالة حرجة فى الغيبوية لمدة أسبوعين ولم يستعد وعيه.

أكد تشارلز لاجو مدير أعمال توم سايزمور، في بيان صحفى : بالغ الحزن والأسى يجب أن أعلن وفاة الممثل توماس إدوارد سايزمور البالغ من العمر 61 عامًا بسلام أثناء نومه في مستشفى سانت جوزيف في بوربانك.. ومكان شقيقه بول سايزمور، وابنيه التوأم جايدن وجاجر إلى جانبه"، وذلك وفقا لتقرير موقع فارايتى.

وكان النجم العالمى توم سايزمور كان تم القبض عليه بتهمة العنف المنزلى وذلك فى عام 2016 وقال متحدث باسم الشرطة إن الممثل الأمريكي توم سايزمور الذي شارك في بطولة أفلام مثل "سيفينج برايفت رايان" و"بلاك هوك داون" قبل إدانته عام 2003 بالتعدي على صديقته السابقة هايدي فليس اعتقل أمس الثلاثاء للاشتباه في أنه مارس العنف المنزلي في لوس أنجليس.

وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس توني إيم عبر الهاتف إن اعتقال الممثل البالغ من العمر 54 عاما في وسط لوس أنجلوس جاء بعد مشادة تركت علامات واضحة على جسد الضحية التي لم تُكشف هويتها.

ورفض متحدث باسم سايزمور التعقيب على اعتقاله.

ووفقا لسجل السجناء في مقاطعة لوس أنجلوس إن سايزمور محتجز في السجن لحين دفع كفالة قدرها 50 ألف دولار.