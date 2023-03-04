”ابقى افتكرني” على مسرح الهناجر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 11:27 صباحاً - وسط أقبال جماهيري انطلق على مسرح الهناجر العرض المسرحي "ابقى افتكرنى"، من إنتاج مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع الانتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال

العرض سينوغرافيا وفكرة وإخراج محمد فوزى، وكتابة ودراماتورج رشا عبد المنعم، وشارك بالكتابة سهام سنية عبد السلام وموسيقى الدكتور هانى عبد الناصر، ومدرب ومخرج منفذ احمد مصطفى، وتصميم البوستر الفنان مصطفى عوض، ومساعد إخراج خالد الخريبى وخالد ادم ومعتز سليم، وتصميم الرقص أحمد عبد الرازق، ومدرب الرقص محمد شبراوى والإضاءة محمد سكوندوا، ويستمر العرض حتي يوم 1 مارس.

والعرض ينتمى لمسرح العرائس للكبار، وهو نتاج ورشة الهناجر للتمثيل بالدمى، ويدور حول مرضى الزهايمر.