فن ومشاهير

”ابقى افتكرني” على مسرح الهناجر

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 11:27 صباحاً - وسط أقبال جماهيري انطلق على مسرح الهناجر العرض المسرحي "ابقى افتكرنى"، من إنتاج مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع الانتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال

العرض سينوغرافيا وفكرة وإخراج محمد فوزى، وكتابة ودراماتورج رشا عبد المنعم، وشارك بالكتابة سهام سنية عبد السلام وموسيقى الدكتور هانى عبد الناصر، ومدرب ومخرج منفذ احمد مصطفى، وتصميم البوستر الفنان مصطفى عوض، ومساعد إخراج خالد الخريبى وخالد ادم ومعتز سليم، وتصميم الرقص أحمد عبد الرازق، ومدرب الرقص محمد شبراوى والإضاءة محمد سكوندوا، ويستمر العرض حتي يوم 1 مارس.

والعرض ينتمى لمسرح العرائس للكبار، وهو نتاج ورشة الهناجر للتمثيل بالدمى، ويدور حول مرضى الزهايمر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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