رانيا فريد شوقي تروج لـ”المداح- إسطورة العشق”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 09:29 صباحاً - روجت النجمة رانيا فريد شوقي لمسلسل "المداح- إسطورة العشق"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل فيسبوك، والذي تجسد في أحداثه شخصية بإسم أحلام وتدخل به ضمن منافسات مسلسلات رمضان ٢٠٢٣ مع حمادة هلال.

وقامت رانيا بنشر البوستر الدعائي الخاص بها للمسلسل، وعلقت: "أحلام في المداح الجزء الثالث رمضان ٢٠٢٣ إن شاء الله".

وكانت تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقى عن مشاركتها في مسلسل "المداح٣ " لبرنامج "يحدث فى مصر، وقالت: "المشاركة في مسلسل المداح يعتبر تحديا خصوصا بعد انضمامها له بعدما حقق نجاحا فى جزأيه الأول والثاني".

وأكدت أنها لا تركز في ردود أفعال الجمهور قبل عرض المسلسل، مشيرة إلى أن صورة المسلسل لا تعبر عنه فلابد أن يشاهده الجمهور أولًا العمل قبل الحكم عليه.

ويضم فريق عمل الجزء الثالث من المسلسل كل من حمادة هلال، لوسي، هبة مجدي، خالد سرحان، محمد رياض، دنيا عبدالعزيز، أحمد ماهر، يسرا اللوزي، خالد زكي، حنان سليمان، محمد مهران، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث الجزء الثالث من "المداح" حول دخول صابر المداح "حمادة هلال" في معارك جديدة مع الجن، وتتوالى الأحداث في صدمات وأزمات يصعب حلها أو تفسيرها.

حمل الجزء الثاني من مسلسل "المداح" اسم "المداح - أسطورة الوادى"، وقام ببطولته حمادة هلال، هبة مجدى، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل، عفاف رشاد، أحمد فؤاد سليم، هيدى رفعت، هلا السعيد، بسمة ماهر، عبير فاروق، محمود متولى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.