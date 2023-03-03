اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسلات رمضان 2023 تعرض على قناة ON.. خليك أول واحد يعرفها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت قناة ON بإزاحة الستار والكشف عن أسماء مسلسلات رمضان 2023 وهي التي تعرض عليها في الأوقات المختلفة طوال اليوم، ووصل عددها 5 مسلسلات، وأبطالهم وأحداثهم مختلفة، ويتم عرضهم طوال الشهر.

الكبير أوي الجزء السابع

وتحرص قناة ON الفضائية على إرضاء جميع المشاهدين، ولذلك فهي تبث الكثير من المسلسلات المميزة التي تناسب كل الأذواق ومنها الكوميدي والأكشن والرومانسي وغيرها الكثير من الأنواع الأخرى، وهذه المسلسلات هي:

وهو من المسلسلات الكوميدية ويتناول المشكلات الزوجية بشكل كوميدي، وبطولة أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وسماء إبراهيم وآخرين، وتأليف مصطفى صقر.

مسلسل ضرب نار

وجميع أحداث مسلسل ضرب نار تدور حول مهرة التي تقدمه ياسمين عبد العزيز، وهي فتاة من شبرا، وأيضاً جابر أبو شديد والذي يقدمه أحمد العوضي، وهو الذي يأتي من سوهاج للقاهرة لفتح ورشة للكاوتش ومن هنا تبدء أحداث المسلسل.

مسلسل الكتيبة 101

وأحداث المسلسل تدور حول العمل حول أبطال الكتيبة رقم 101 ونجاحها في التصدي إلى التكفيريين والجماعات الإرهابية في سيناء، وهو بطولة كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح”.

مسلسل سره الباتع

وهذا المسلسل مأخوذ من رواية سره باتع وهو الخاص بالأديب يوسف إدريس وأحداثه تدور في حقبتين زمنيتين متباينتين، وواحد منهم في العصر الحالي والآخر أثناء الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر، وهو بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع وغيرهم الكثير من الفنانين.

مسلسل جميلة

وبطلة المسلسل هي ريهام عبد الغفور وسوسن بدر وعبير صبري وأحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.