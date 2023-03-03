اتفرج- انت الان تتابع خبر ترجمة كلمات اغنية أحمد مكي الجديدة “ولعانه” مسلسل الكبير 7.. “دمج بين الانجليزي والصعيدي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتسأل الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن ترجمة كلمات اغنية أحمد مكي الجديدة “ولعانه” مسلسل الكبير 7 والتي من المقرر لها عرضها في شهر رمضان 2023، وخلال السطور التالية سنستعرض عن ترجمة كلمات اغنية أحمد مكي دمج بين الانجليزي والصعيدي.

الجميع يسأل عن ترجمة كلمات اغنية أحمد مكي الجديدة “ولعانه” بكلمات (عمدة حضر حذر خطر خطر جحش قطم جزر)، وهي الكورس أو القرار للأغنية، وتم اختيارها لارتباطها بالجملة الشهيرة(جزرة وقطمها جحش) التي يرددها «مكي» باستمرار في أعماله الفنية.

– (شامخ كيف الجبل ساطع مثير جدل كيف الأسد في البراري وبقوة حصان الأدهمي)، أنه يشبه الجبل في شموخه والأسد في قوته.

– (مبلبسش برندات من برا.. ميد إن إيجيبت.. تيلة طويلة أنا شاري)، يؤكد على أن أحمد مكي يعبر عن فخره وتمسكه بالمنتج المصري والقطن طويل التيلة

– (قفشة من قفشات سعيد صالح، عندي أقوى من 100 فيلم لجيم كاري)، يعبر عن عن جمال وقوة الفن المصري وقدرته على خلق روح البهجة والسعادة وسط الجميع.

– (3 حاجات ماكلهمش واصل.. الأونطة والسوشي والكاري)، دليل على ذكاء الشخص المصري والصعيدي، وأنه لا يُمكن استغلاله بكلمات التملق.

– (ومهما عليت أنا في الدنيا لسه بسأل على صميدة جاري)، تعني أنه سيحافظ على علاقته بجاره البسيط في بلدته، كدليل على الأصالة والجدعنة وعدم الغرور بالمناصب.

– (أنسى الآيس كوفي والفرابتشينو والموكا واللاتيه قلبي في شاي العصاري)، تعني أن كل المشروبات الحديثة، لا تُمتعه مثل الشاي الصعيدي الذي يشربه وقت العصر في بلدته.

– (رجال أفعال لا أقوال واللي حايرطرط زنجبادي)، وتعني أن كل أعدائه من حوله لا يعتبرون إلا مجموعة من الببغاوات.

– (مسمسم سمسمة كما الشكلمة.. مسبسب شنبي أنا سفانا.. مانا تيستي ياما مسرسب سنة آخر نمسة.. نمس ونسر السماء إنما)، هو أسلوب شهير في فن الراب ويُتقنه أحمد مكي، ببراعة شديدة، كما أن هذه الكلمات في مجملها تتغنى بجماله وقوته وذكاءه.

– (في الفورتنايت بطرقع لولادي.. لسة بلعب مورتال كومابت)، وهي دليل على إلمامه بالألعاب الذكية الحديثة، وبساطته وحنوه على أبنائه، إذ يلعب معهم هذه الألعاب ويشاركهم اهتماماتهم.

– (عندي سيكستي شيدز بس مش سادي)، تتحدث هذه الجملة عن فيلم «50 Shades» الذي يتناول قصة رجل يمارس أفعال سادية في حق الإناث

– (بالتمناية بكروز في المعادي)، وهو دليل على أنه يفعل كل ما يحلو له، لكن بطريقته الخاصة البسيطة، وهي دليل على أن السعادة لا تحتاج لكثرة الإمكانيات، بل يُمكن الحصول عليها بإمكانياتنا البسيطة.

– (براب كيف ما برفع في البينج.. أنت تراب الناس بتحس بكرانج)، تعني تمكنه من الغناء مثل تمكنه من رياضة رفع الأثقال، كما أنها دليل على ضعف أعدائه، وأنهم لا يُجيدون الغناء مثله.

– (أدرينالين vs حقنة البنج.. فولازي vs سبونج بوب الاسفنج.. أطخك ليريكالي واستغفر وأتوب.. بايظة الحشو رايش وطوب)، كلها دليل على قوته مقارنة بضعف أعدائه.

– (أنا شوجر وأنت أديبوس مضروب)، هي أيضًا دليل على قوته وضعف أعدائه وأنهم مزيفون؛ لا سيما أن «أديبوس» هي كلمة تستخدمها الشركات المزيفة في محاولة منها لتقليد علامة «أديداس».

– (كلامي كلاشنكوف كلامك كلبوب.. الكبير بيجيست ذا بيجر.. كلامي على الواتس اتعمل كله استيكر.. أجمد بابلك فيجر.. كلامي كله مبطرخ عِبر.. كاريزما أسد كسحة شيبرد)، وهي كلها دليل على قوته وشعبيته الواسعة وجمال كلماته المُحملة بالمعاني الكثيرة.

– (جمهوري من كل الأحزاب.. اللي بيلعب فيتنس واللي ملهلط بجناب.. واللي النوكيا حداه بالجراب.. واللي تاب.. والشباب سواقين التريلا القلاب.. لو قفشوا في هيتر.. يهبد على الكيبورد بطيبة قلبه.. ما ينساب تلقى نياب)، هي دليل على حب الناس له وشعبيته المنتشرة في كل مكان، وبين كل فئات المجتمع، وأيضًا دفاع الناس عنه في حال أساء شخص إليه.

– (المزاريطة ريطة لؤلؤة الخريطة.. سمعني زغروتة وطرقع خزنة آلي تعمل زومبليطة.. دخان القوالي والحداوي)، دليل على اعتزازه ببلدته (المزاريطة)، والقوالي تعني البندقية، والحداوي هي جمع كلمة حدوة، وهي حدوة الحصان.

– (كله يعفر هيروشيما.. هما قالوا ماشروم إحنا قلنا الأرنبيطة.. كل الناس دي واحد كله في ضهر بعضه.. عزوة عزوة عيلة واحدة قبضة واحدة جاحدة تهد أي حيطة.. للعدو مصيبة يأكلوه النجيلة.. مش طبق بليلة كل دول كتيبة.. كف الكل كليلة)، وهي دليل على قوة أهل بلدته وأنهم يد واحدة في وجه الأعداء.

– (عنابي نابي يا عنابي نابي.. ومن نبى النبي نبي.. جنابي مش نابي من وأنا ننة صبي.. نبي منابي نبي منابي.. جوني أجنبي من بني هاني باني.. أديته لفظ نابي إداني في جنابي.. مسحته من سنابي وايت رابت ارنبي.. منابي هابلي العمودية مان آر يو هابي)، وهي طريقة الـ«WORD BLAY»، أي «اللعب بالكلمات» التي استخدمها في بداية الأغنية.

مهارة الغناء باللغة الإنجليزية واللهجة الصعيدية

– (إنجليزي تلاقي فلوو صعيدي تلاقي.. خد وهات الباقي.. كلاسيني باجي)، وهي دليل على تمكنه من الغناء سواء باللغة الإنجليزية، أو اللهجة الصعيدية، كما أن كلمة «كلاسيني باجي»، هي دمج بين الثقافة الصعيدية وثقافة غناء الراب، إذ أن «باجي» هو بنطال واسع من الجناب يرتديه مغنو الراب في أغلب الأحيان.

– (عمر الشقي بقي.. راجل في اتفاقي.. اسالوا حماقي.. يقولك عني سواجي.. مش بسمع لشادي.. بسمع واستمخ للبلبيسي وبجي)، دليل على اهتمامه بفناني الراب القدامى مثل «بجي» وهو مغني راب أمريكي توفى في التسعينيات، وأيضًا اهتمامه بسماع «البلبيسي» وهو قارئ ذكر وابتهالات دينية.

– (إس – إن – دبل – أو – بي – دي – أو – دبل – جي): وهي حروف اختصارًا لأشهر فناني وفرق الراب.

– (أولد إذ جولد والدهن في العتاقي)، وهي جملة مميزة جمع فيها أحمد مكي بين الثقافة الغربية والثقافة الصعيدية، من خلال جملتين لهما معنى واحد، وهو أن الأشياء القديمة لها قيمة أكبر.

– (ناسي أنا ناسي أساسي مش ناسي.. ميت مسا وتماسي على اللي حبهم من ساسي لراسي.. ده إحساسي مش كلام سياسي.. في المآسي نواسي.. ولو شفنا طفل صغير نقله يا خلاثي.. ونعدوا بالناس الكبيرة الشارع ونرصوا الكراسي، ولو كنا في هاسيندا كنا دقينا الشماسي)، وهي دليل على جمعه بين كل الصفات الحميدة، من حب الأطفال واحترام كبار السن والمبادرة في تقديم المساعدة.

– (أنا أنا ناسي وقلقاسي بزرعهم أورجانيك.. بأكل منهم أهل بيتي بفضل ربي وضربة فاسي.. البلد دي بالنسبالي أحلى من باريس ومن مصيف مراسي)، وهي دليل على أنه يحصل على قوت يومه بالجهد والعمل، وأيضًا دليل على اعتزازه ببلدته، وأنها بالنسبة لها أفضل من باريس ومن مصيف مراسي.

– (ماظر فاظر.. دول تاج فوق الراس.. الست والسيد.. أرضيهم وأبدأ شيل حديد ودونت سموك وييد)، وهي دعوة لإكرام الأب والأم والجدود، وأيضًا دعوة لبدء ممارسة الرياضة، والبعد عن تدخين المخدرات.