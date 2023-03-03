اتفرج- انت الان تتابع خبر مهما كان اختيارك .. اتفرج محمد رمضان يقدم كوكيتل أكشن ودرما وكوميديا في “جعفر العمدة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم عن البرومات الخاصة بهذا العمل الدارمي الذي يقدمه الفنان محمد رمضان.وعرضت قناة دي أم سي الناقل الحصري لمسلسل جعفر العمدة عن ثلاثة برومات خاصة بالعمل والتي جمعت بين الأكشن والكوميديا والدراما حيث يظهر رمضان وهو يقوم بالدفاع عن نجله، أما في الدراما فيظهر وهو يتزوج 4 مرات، أما الكوميديا فهو في المشاخد الخاصة بينه وبين الفنان مي كساب الذي تقوم بدور زوجته في هذا العمل.

ويشارك في هذا العمل الدارمي كل من زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة