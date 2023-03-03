انت الان تتابع خبر انسحاب نجم مسلسل فريد "طائر الرفراف" والجمهور مستاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت بعض المواقع التركية، عن الانسحاب المفاجئ للممثل التركي"فرات شيليك" من المسلسل الشهير "طائر الرفراف"، دون ذكر الأسباب.

ورغم النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل طائر الرفراف سواء في تركيا او في الوطن العربي الذي يعرض المسلسل مدبلجا تحت اسم "فريد"، الا ان الفنان أكد على انسحابه من حلقاته القادمة.

وأكّدت بعض المصادر بان شيليك كان قد اتفق مع شركة الانتاج، لتقديم دوره في العمل كضيف شرف بدور ايفه صديق دفنة، الذي حاول أن يقنع سيران بتوقيع عقد عمل معه، وذلك ضمن 5 حلقات فقط، وانسحابه سيكون جزءا من الاتفاق ليس إلا.

هذا ورجح البعض أن يكون انسحاب النجم التركي من العمل، جاء بسبب مساحة دور تشيليك الصغيرة، وشخصيته التي لم تضف أي تطورات للأحداث، رغم انه كان يحمل مشاعر إعجاب بشخصية البطلة سيران، واعتقد الجمهور ان وجوده في العمل سيزيد من تعقيد الاحداث وتشابكها، لكن عدم استمراره بالدور جعل انضمامه وانسحابه غير مفهوم.

الجدير بالذكر أن مسلسل طائر الرفراف "فريد" قد حقق نسب مشاهدة عالية جدا في تركيا والعالم العربي، وتلعب بطولته الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلو، بدور سايران، والممثل مارت رمضان، بدور فريد، وكان قد توقف عرض حلقاته بسبب الزلزال المدمر الذي خلف الآف الضحايا في تركيا، قبل ان يتم استكماله الإسبوع الماضي.