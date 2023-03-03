انت الان تتابع خبر منصة اتفرج تحذف مسلسل يسيء للرموز ويعكر صفو العلاقات الخليجية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ساعات من البيان الرافض، الذي أصدرته وزارة الإعلام الكويتية، حول مسلسل "الجابرية الرحلة٤٢٢"، قامت "شاهد" بحدف العمل عن منصتها بشكل نهائي.

وكانت الوزارة قد أعربت عن استيائها مما جاء في العمل من تطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال "مرفوضة شكلاً ومضموناً"، وبناء عليه قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين، للعمل على إيقاف بثه على المنصة.

وشددت وزارة الإعلام على التازامها بالمواثيق الخليجية المشتركة، لذا بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل، داعية جميع المنتجين والمؤلفين والفنانين لاحترام سيادة الدولة الخليجية ومكوناتها في أعمالهم الدرامية، والابتعاد عن ضرب الوحدة وتعكير صفو العلاقات الأخوية بينها.

يذكر ان تطبيق شاهد قد بدأ مؤخرا بعرض مسلسل "الجابرية الرحلة 422" من بطولة مجموعة من الفنانين الكويتيين واللبنانيين، من بينهم: ابراهيم الزدجالي، وخالد أمين، محمد العجيمي، وفيصل العميري، وغيرهم.

يتألف المسلسل من 6 حلقات، تدور أحداثه حول اختطاف الطائرة الكويتية أثناء قدومها من بانكوك إلى الكويت قبل أن تغير وجهتها بأمر من الخاطفين إلى مدينة مشهد الإيرانية، وصُوِّر العمل بتقنيات عالية تظهر مشاهد إختطاف الطائرة كأنّها حقيقية.