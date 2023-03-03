انت الان تتابع خبر خطوبة حلا الترك من شخصية سعودية معروفة تتصدر الترند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -تصدرت حلا الترك ترند مواقع التواصل، في الساعات القليلة الماضية، بعد خبر خطوبتها من نجم سعودي شهير.

تداول النشطاء صورة لعروس تشبه حلا الترك، وأرفقوها بهاشتاغ #خطوبة_حلا_الترك على الناشط الاجتماعي، ونجم مواقع التواصل السعودي ريان جيلر البالغ من العمر 20 عامًا.

أثار خبر خطوبة الترك استياء الكثير من المتابعين، بسبب الإقدام على هذه الخطوة وهي ما زالت شابة صغيرة على مقاعد الدراسة، وخاصة ان خطيبها أيضا صغير السن.

وبعد ان أثارت خطوبة الثنائي الجدل، خرج ريان جيلر عبر حسابه على مواقع التواصل، ليعلق على هذا الخبر، وأكد انه مجرد اشاعة لا تمت للواقع بصلة، وقال: "حقيقة خبر خطوبتي من فنانة كذب لايقاظ شائعة قديمة..استهدوا بالله".

ورغم ان حلا الترك التزمت الصمت ولم تعلق على خبر خطوبتها، الا انها تحدثت في هذا الأمر بوقت سابق، ووضعت حدا لهذه الشائعات التي تتكرر بإستمرار، وأكدت أنها لا تفكر حاليًا بالإرتباط، لإهتمامها بإكمال دراستها الجامعية.

يذكر ان حلا الترك كانت قد عاشت فترة صعبة خلال الفترة الماضية، بسبب النزاعات بين والديها على حضانتها، بالإضافة إلى رفع قضية بحق والدتها اتهمتها فيها بالسرقة، ما اثارت الرأي العام الذي انقسم بالتضامن معها او مع والدتها.