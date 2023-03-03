اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هبة السيسي تكشف سر عن الفستان المثير للجدل: حصله تعديل في البطانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة هبة السيسي محرك البحث الأشهر في العالم على مدار الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التي أدلت بها خلال استضافتها في برنامج نص الكلام المذاع عبر قناة النهار والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.وتحدثت هبة السيسي عن فستان المثير للجدل خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الـ 44، قائلةً أنها قامت بمشاهدة هذه الفستان قبل ارتدائه في المهرجان ولكن حدث له عملية تعديلات في البروفة، بالإضافة إلي أنني لم أقوم بقيسه.

وأضافت الفنانة المصرية التعديلات إن البطانة اتقصرت واتركب له كوب فغير شكل الفستان وباظت الدنيا