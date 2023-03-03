اتفرج-انت الان تتابع خبر أول رد من والد طليق أيتن عامر بعد محضر السب والتعدي.. خرج عن صمته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الرسام والكاتب أحمد عز العرب والد مدير التصوير محمد عز العرب طليق الفنانة أيتن عامر، برفض كل ما حدث أمس والتجاوز في حقها، وأكد أنها أم أحفاده مثل ابنته.

أول رد من والد طليق أيتن عامر بعد محضر السب والتعدي

وغرد والد طليق أيتن عامر على موقع تويتر، وجاء فيها “أيتن عامر أم أحفادي في مكانة ابنتي لها كل تقدير ومحبة في كل الأحوال في زواجها أو انفصالها عن ابني، ولا أقبل أي إساءة لها أو مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أي طرف”.