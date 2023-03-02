اتفرج- انت الان تتابع خبر خناقة آيتن عامر وطليقها في كمبوند في الشيخ زايد.. تفاصيل تدخل الشرطة لفضها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشبت خناقة عنيفة بين الفنانة أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب المصور السينمائي الشهير، وهذا حدث داخل كمبوند شهير في الشيخ زايد، وسريعاً تم استدعاء النجدة وعمل محضر رسمي بالواقعة والنيابة مستمرة في التحقيق.

سبب خناقة أيتن عامر وطليقها

وجاءت تفاصيل خناقة أيتن عامر وطليقها في كمبوند في الشيخ زايد، حول اتهام الأولى للثاني بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم، وهذا ما أثبتته داخل محضر رسمي، وحررته شرطة النجدة بعد استغاثتها به.

وحصل اللواء محد الشرقاوي مدير المباحث على إخطار من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بورود بلاغ من عمليات النجدة من “سمر. م” وشهرتها أيتن عامر تبلغ من العمر 35 عام، وتقيم في فيلا في كمبوند شهير داخل الشيخ زايد، ضد طليقها محمد عز العرب البالغ من العمر 41 عام ويعمل مدير تصوير، وذلك بسبب قيامه بالحضور لمسكنها والتعدي عليها بالضرب والسب وعلى والدتها، وقام بأخذ طفليها أيتن ويوسف ووضعهم في السيارة وقاد بهمم السيارة، ولكن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه وتحفظ على السيارة، والنيابة تستمر في التحقيق.