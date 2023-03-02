البوستر الرسمي لمسلسل جت سليمة لـ دنيا سمير غانم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 08:43 مساءً - نشرت الشركة المنتجة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل “جت سليمة” للفنانة دنيا سمير غانم، والتي قامت بنشره من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”

وعلقت قائلة: "البوستر الرسمي مسلسل #جت_سليمة رمضان ٢٠٢…. إن شاء الله يعجبكم.. دعواتكم .. إنتاج : محمد أحمد السبكي .. تأليف : كريم يوسف - اشرف نصر -سامح جمال -ندى عزت .. إخراج : إسلام خيري".

جت سليمة.. دنيا سمير غانم تكشف حقيقة مشاركتها في الكبير أوي 7 دنيا سمير غانم بصورة مرسومة مع دلال عبد العزيز: وحشتيني يا ملكتي

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم حقيقة مشاركتها في الجزء السابع من الكبير أوي مع النجم أحمد مكي.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: أنا مش مشاركة في أي عمل في رمضان غير مسلسل جت سليمة اللي هيتعرض في النص التاني من رمضان بإذن الله، وأتمنى أنه يعجبكم إن شاء الله.

يشارك الفنان أشرف عبد الباقى فى دراما رمضان من خلال ظهوره كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم.

وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.