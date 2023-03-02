من داخل الحمام .. اتفرج بنت شيرين عبد الوهاب تثير الجدل على السوشيال ميديا

اتفرج- انت الان تتابع خبر من داخل الحمام .. شاهد بنت شيرين عبد الوهاب تثير الجدل على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت هنا الفقي بنت الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو جديدة لها خلال الساعات الماضية عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.وظهرت بنت شيرين عبد الوهاب خلال تواجدها داخل الحمام رفقة أختها وهي ترتدي ملابس من اللون الرمادي الضيقة وتقوم بتصوير فيديو لها، مما أثار حفيظة جمهور والدتها في كافة أنحاء العالم.

وعلق الجمهور على الفيديو مثل كل الحب لشيرين – جميلة بس معاش تصوري بالعرض.- لماذا التصوير في مثل هذه الأماكن – قل لصديقك أن يوقف ما يفعله أنت فقط.