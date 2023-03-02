اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. محمد رمضان في قسم الويلي بسبب العمدة جعفر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تجمهر عدد كبير من محبي الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر مارس داخل قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة.

وتواجد محمد رمضان في داخل القسم بسبب تصوير عدد من المشاهد الخارجية الخاصة بمسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر أن يعرض خلال السباق الرمضاني القادم 2023.

وقام الفنان المصري بنشر فيديو لمحبيه وهم أمام القسم، وذلك عبر حسابه الرسمي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام .وعلق على الفيديو قائلة شكرا قسم شرطة الوايلي، وشكرا مديرية أمن القاهرة وشكرا أجدع ناس، أهالي منطقة الوايلي على حسن الاستقبال والتعاون معانا إمبارح في تصوير مسلسل جعفر العمدة.. رمضان يجمعنا.