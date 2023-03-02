سمية الخشاب: مش بغير من أي ست لأن ربنا خلقني جذابة وجميلة.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 06:33 مساءً - كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر حبها لـ لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، مؤكدة أنه مثابر وناجح، بجانب الحديث عن مقارنتها بـ جورجينا ورأيها في محمد صلاح.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات تليفزيونية: أنا عندي مشاعر بريئة لـ رونالدو وبحب دماغه وتركيزه ولعبه؛ لأنه شخص مضيع عمره في التمرين وأنا واحدة أهلاوية وبحب مجدي عبد الغني وهو أفضل لاعب بالنسبة لي، وبحب محمد صلاح لأنه راجل صعيدي وأنا بحب الصعايدة لأنهم أجدع رجالة.

أما عن مقارنتها بـ جورجينا، علقت سمية الخشاب قائلة: مفيش حد زيي لأني أحلى من جورجينا ومفيش واحدة عندها جاذبية وحلاوة ودم خفيف كدا، وأنا مش بغير من أي ست لأن ربنا خلقني جميلة وفيا كل حاجة أغير ليه؟ وطول عمري بخجل وبستحي لما أشوف حد مشهور من زمان حتى قبل ما أكون معروفة وبتكسف أسلم على المشاهير.

وسبق أن أعربت سمية الخشاب عن سعادتها بمسرحيتها كازينو بديعة، وقالت في تصريحات تليفزيونية سابقة: أنا سعيدة بـ رجوعي للمسرح بعد غياب طويل لأني بحب العالم دا، وبقدر أظهر كل قدراتي على المسرح من استعراضات وتمثيل وغناء وهعمل مسرحيات الفترة الجاية.

آخر أعمال سمية الخشاب

وعلى جانب آخر، شاركت سمية الخشاب في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها مسرحية كازينو بديعة بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم علاء مرسي وطارق الإبياري.