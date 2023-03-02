فن ومشاهير

شاهد.. يسرا تروج لـ مسلسلها الجديد 1000 حمد الله على السلامة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 02:23 مساءً - روجت الفنانة يسرا لـ مسلسلها الجديد “1000 حمد الله على السلامة”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشاركت يسرا البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت: "انتظرونا في رمضان2023".

تحدثت الفنانة يسرا عن مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، قائلة: “شكلي في المسلسل مختلف ومبسوطة بيه أوي”، متابعة: "بحب أغير الأدوار اللي بقدمها للمشاهدين".

وأضافت "يسرا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "المسلسل كوميدي وكلنا بنحب نضحك ونهزر.. وسعيدة للغاية بطقم التمثيل المشارك في المسلسل".

وأكملت: "بضحك كتير وببوظ المشاهد بسبب ضحكي.. وضيوف الشرف للحلقات مميزين للغاية.. وسعيدة للغاية بطقم العمل المرح".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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