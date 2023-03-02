شاهد.. يسرا تروج لـ مسلسلها الجديد 1000 حمد الله على السلامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 02:23 مساءً - روجت الفنانة يسرا لـ مسلسلها الجديد “1000 حمد الله على السلامة”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشاركت يسرا البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت: "انتظرونا في رمضان2023".

تحدثت الفنانة يسرا عن مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، قائلة: “شكلي في المسلسل مختلف ومبسوطة بيه أوي”، متابعة: "بحب أغير الأدوار اللي بقدمها للمشاهدين".

وأضافت "يسرا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "المسلسل كوميدي وكلنا بنحب نضحك ونهزر.. وسعيدة للغاية بطقم التمثيل المشارك في المسلسل".

وأكملت: "بضحك كتير وببوظ المشاهد بسبب ضحكي.. وضيوف الشرف للحلقات مميزين للغاية.. وسعيدة للغاية بطقم العمل المرح".