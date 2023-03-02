انت الان تتابع خبر سعد لمجرد يفجّر رسالة نارية من داخل السجن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المحامي الفرنسي جون مارك فيديدا، في تصريحات خاصة لبرنامج et بالعربي، عن رد فعل الفنان المغربي سعد لمجرد بعد الحكم عليه 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وأكد انه أصيب بحالة من الصدمة والاحباط.

وتحدث المحامي عن رسالة وجهها لمجرد، إلى جمهوره من داخل السجن، اذ انه يرجو من كل من يحبه ويدعمه مواصلة الإيمان به وببراءته، وأضاف فيديدا، أن ما يجري بينه وبين موكله يعتبر أمراً سرياً للغاية، وستبقى اللقاءات مستمرة بينهما.

أما فيم يخص التأخير بقرار الاستئناف، أوضح جون مارك، أن سبب يعود إلى أن القضية حساسة وتحتاج دراسة وتأني في اتخاذ القرارات، كما ان الحقائق تحتاج إلى تفكير جيد، كما انه لم يتأكد بعد من صحة مطالبة لورا بي، بتعويض مادي من سعد لمجرد.

وأشار المحامي، ان الاستئناف يمكن ان يحمل أكثر من سيناريو، من البراءة إلى زيادة الحكم، الا انه سيسير قدما به وخاصة انه كهيئة دفاع صدم بالحكم وسط غياب الدليل المادي أو النية المُبيتة من موكله لارتكاب جريمة الاغتصاب.

وأنهى فيديدا حديثه بالقول: "سعد أصيب بدهشة وإحباط من الحكم، ولكننا سنواصل معركتنا القضائية بكل ما لدينا من دلائل وإثباتات".