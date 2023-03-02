اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة هتقولك على شوية حكم بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية مرتدية ملابس فستان مقسم وضيق واللون الأسود ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام القليل من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها في العالم

وعلقت على الصور قائلة “مقامك حيث أقمت نفسك، لا حيث أقامك الناس، فالناس لا تعدل ولا تزن”