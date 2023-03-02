ياسمين الخطيب تنضم لـ لجنة تحكيم “Miss Eco International”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 10:26 صباحاً - يجري حالياً التحضيرات لحفل ختام مسابقة “Miss Eco International” برئاسة دكتورة أمال رزق، بعد انتهاء فعاليات المسابقة بمدينة الغردقة، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل ٣ مارس بفندق تريومف القطامية في تمام الساعة 7 مساءاً.

وأعلنت إدارة المسابقة، انضمام الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب إلى لجنة تحكيم الحفل النهائي التي ستضم عدد من المتخصصين في الموضة والجمال.

جدير بالذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب شاركت في يوليو الماضي لجنة تحكيم مسابقة “ملكة جمال مصر 2022” وأعلنت عن سعادتها بالتجربة وأشادت في تصريحات صحفية بعد انتهاء المسابقة بأداء المتسابقات وحسن التنظيم.