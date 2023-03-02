اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ليلي أحمد زاهر تؤدي مناسك العمرة مع عائلتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الصغيرة ليلي أحمد زاهر نجلة الفنان احمد زاهر بشر مجموعة من الصور الجديدة لها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت ليلي احمد زاهر خلال تواجدها رفقة عائلتها لأداء مناسك العمر مرتدية عباية من اللون الأسود معها والدها واختها الفنانة ملك زاهر ، أما من الناحية الجمالية فلم تستخدم المكياج وأحمر الشفاه مما جعل إطلالتها مميزة

ونالت صور الفنانة الصغيرة إعجاب الكثير من المتابعين وحظيت علي الكثير من التعليقيات مثل أجمل لولي في العالم