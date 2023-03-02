اتفرج- انت الان تتابع خبر رانيا يوسف بفستان مفتوح من الأعلي.. والجمهور لها اتقي الله احنا في أيام مفترجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير حول الفنانة رانيا يوسف، والسبب فيها ارتدائها فستان مفتوح بشكل كبير من الأعلي، وذلك خلال تسجيلها واحد من اللقاءات الهامة، وحصلت على الكثير من التعليقات السلبية.

أبرز تصريحات رانيا يوسف في برنامج The Gossips

وأما عن تعليقات الجمهور حول فستان رانيا يوسف الجريء، جاءت كما يلي “اتقي الله إحنا داخلين على أيام مفترجة”، “من إمتى الناس بتلبس كده في اللقاءات”، “نفسنا نشوفك لابسة”، وهذا بعدما ظهرت ضيفة في برنامج The Gossips والذي يبث على موقع التواصل الاجتماعي.

وصرحت الفنانة رانيا يوسف بالكثير من التصريحات الهامة ومن أبرزها أنها ترى أن الرجل يفكر بغرائزه فقط، ولكن المرأة تفكر بمشاعرها، وقالت “إن عليها العديد من الأقساط، مؤكدة ان الفنانين يعانون أيضا من الأقساط، خاصة وأن لديهم التزامات وبنود لا تكون عند المواطن العادي مش الملابس والمكياج، حيث إنها لا تستطيع أن ترتدي فستانًا مرتين”، وانتهت مؤخراً من تصوير فيلم ورد ريحان.