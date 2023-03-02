بالفيديو.. برومو مسلسل ”رسالة الإمام” لخالد النبوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 09:29 صباحاً - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "رسالة الإمام"، البرومو الرسمي للمسلسل، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2023.

ظهر "النبوي" خلال البرومو بشخصية الإمام الشافعي وهو يتعبد في منزله ويقرأ قصيدة "وَلَرُبَّ نازِلَةٍ يَضيقُ لَها الفَتى"، من ديوان الإمام الشافعي، وقصيدة "حَسبي بِعِلمي إِن نَفَع".

وغلب على ملابس "النبوي" في البرومو اللون الأبيض والشعر والذقن الطويلة.

يتناول المسلسل تأثير الإمام الشافعي في فترة عاشت فيها مصر حقبة من التشتت المذهبي، وكيف استطاع الشافعي بعلمه تخطي هذا التشتت المذهبي.

يشار إلى أن مسلسل “رسالة الإمام” بطولة خالد النبوي، ومحمد الشرنوبي، وأشرف عبد الغفور، وأروى جودة، من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.