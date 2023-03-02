شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل تغيير جو لـ”منة شلبي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 09:29 صباحاً - طرحت النجمة منة شلبي، البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد«تغيير جو»، المقرر طرحه رمضان 2023.

ونشرت منة شلبي البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابها الرسمي موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، علقت عليه، وكتبت: «بسم الله توكلنا على الله، يا مسهل يارب ❤️ مسلسل تغيير جو، رمضان 2023».

أحداث مسلسل "تغيير جو" في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات، ومنها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

ويشارك في بطولة مسلسل "تغيير جو" عدد كبير من النجوم ومنهم: منة شلبي وإياد نصار وأحمد مالك وميرفت أمين، والعمل تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف.