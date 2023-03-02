تعرف على قنوات عرض مسلسل ”عملة نادرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 09:29 صباحاً - تواصل النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسل «عملة نادرة» الذي ينافس خلال موسم دراما رمضان 2023.

ومن المقرر عرض مسلسل عملة نادرة حصريا على قناة cbc خلال موسم مسلسلات رمضان 2023، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

وكشفت قناة cbc ومنصة watch it عن بوسترات "عملة نادرة" وكشفت من خلالها عن كل شخصيات العمل الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023.

«عملة نادرة» تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور.

وتعود نيللي كريم من خلال «عملة نادرة» للتعاون مع مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، بعد أن قدما سويًا مسلسل «لأعلى سعر»، عام 2017، والذي شارك في بطولته أحمد فهمي، زينة، ونبيل الحلفاوي، وكان من إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل «فاتن أمل حربي» العام الماضي، وقبله «لأعلى سعر».