اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسل رمضان كريم 2023 الجزء الثاني.. “اتفرج البوستر الجديد”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح- تصدر مسلسل رمضان كريم 2023، قائمة الترند في مصر، بعد زيادة عملية البحث عبر محركات البحث جوجل بعد طرح أحمد السبكي بوستر مسلسل رمضان كريم 2.

مسلسل رمضان كريم 2023يبحث الملايين في جمهورية مصر العربية، عن كل ما جديد بشأن مسلسل رمضان كريم 2023 الجزء الثاني، وذلك بعد أن حقق أعلى نسبة مشاهدة خلال الجزء الأول.

طرح المنتج أحمد السبكي بوستر الرسمي للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم ٢، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ونشر أحمد السبكي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بوستر المسلسل وعلق قائلا: «مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني رمضان 2023 إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام، خالد السبكي تأليف، أحمد عبدالله إخراج، سامح عبدالعزيز».

أبطال مسلسل رمضان كريم 2023 الجزء الثاني

شمل مسلسل رمضان 2023 الجزء الثاني مجموعة من الابطال وهم سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوي عثمان، صبري فواز، محمد لطفى، أحمد صيام، من إخراج سامح عبد العزيز، من تأليف أحمد عبدالله، من إنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل رمضان كريم 2023

أن قصة مسلسل رمضان كريم 2023، تدور أحداثها في إطار الحارة الشعبية خلال شهر رمضان، وتحاول إحدى الفتيات التبرؤ من عائلتها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ للكذب والادعاء بأنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب ثري وتقع في حبه.