اتفرج- انت الان تتابع خبر فنان مصري يتورط بسبب فيديو كليب اباحي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الفنان المصري مجدي عبد الحليم خلال لقائه مع القاهرة 24، تفاصيل تورّطه في قضية كاد يدخل على إثرها السجن.

وقال مجدي عبد الحليم، انه شارك بتصوير فيديو كليب لأغنية، وحددوا له ماذا يفعل ويقول، وكانت الأغنية تحمل أكثر من معنى، لكن تم أخذها على انها شتيمة، بسبب الإباحية الموجودة فيها، ولم يكن يعلم بذلك، لأنه تم تركيب اللقطات التي ظهر فيها مع الأغنية دون معرفة محتواها، وتم خداعه.

وأضاف الفنان المصري، ان القانون حقق معه لأنه ظهر في الأغنية، وأكد لهم انه صور مشاهده بشكل طبيعي، وتم لاحقا تركيب كلمات الأغنية عليه، ليتفاجأ بأنه شارك بكليب ليس له يد فيه.

وبعد التحقيقات، اخذ مجدي براءة، لأنه تم تركيب الأغنية دون معرفته بالتفاصيل.

وعلى صعيد آخر، كشف مجدي عبد الحليم عن أعماله المقبلة، وأكد انه وقّع مؤخراً على عقد مسلسل مع الممثلة وفاء مكي، وسيشارك بمسرحية كوميدية مع نخبة من النجوم.

وكان النجم المصري، قد شارك بفيلم "أحمد نوتردام" الذي عُرض في عام 2021، إلى جانب الفنان رامز جلال، خالد الصاوي، غادة عادل، ونخبة من الممثلين.