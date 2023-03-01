اتفرج- انت الان تتابع خبر فضيحة بسمة بوسيل مع سعد لمجرد تتسبب بطردها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، قد أثارت الجدل، خلال الأيام الماضية، بعد ان تضامنت علنا مع مواطنها، المغني المغربي سعد لمجرد الذي حُكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية عام 2016.

وموقفها الصادم، لم يثير استياء الجمهور ورواد مواقع التواصل فقط، بل امتد إلى مؤتمر She Can "هي تقدر"، الذي قرر القائمون عليه استبعاد بسمة بوسيل، من المشاركة فيه لتعاطفها مع لمجرد.

وأكد المؤتمر المقرر إقامته في 4 آذار (مارس) المقبل، في بيان رسمي، إلغاء استضافة بسمة، لأن المؤتمر لا يستضيف أي شخص يحرّض ويشجّع على العنف ضد المرأة، ويستقبل فقط من يحترم النساء.

الجدير بالذكر، ان مؤتمر She Can، يقام في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ويتم استضافة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أروى جودة، دانا حمدان، مايان السيد، الإعلامية مها الصغير، هنا يسري، وغيرهم، وستُعقد خلاله حلقات نقاشية وورش عمل ومحاضرات.

يذكر أن مصممة الأزياء المغربية، قد نشرت عبر خاصية ستوري في انستغرام، صورة لسعد لمجرد، ودعت له بأن يفك الله كربه ويهوّن عليه، وبعد ان تعرضت لهجمة شرسة بسبب هذا التضامن، عادت وكتبت منشوراً ردت فيه على منتقديها، قالت فيه: "بقينا في زمن الشماتة والتنمّر والحكم على ناس".