اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد فيلم الحارة .. عرض فيلم كوري صوّر في الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مساء الثلاثاء، في سينما تاج بعمان، عرضا خاصا للفيلم الكوري الروائي الطويل الذي تم تصويره في الأردن "المفاوضات/ رجل المهمة".

وقال مدير عام الهيئة مهند البكري، في كلمة ألقاها قبيل عرض الفيلم، إن هذا الفيلم للمخرجة الكورية "يم سون- ري" التي تعد من مخرجات ومؤلفات ما يطلق عليه الموجة الجديد في السينما الكورية، مشيرا إلى أن الفيلم إنتاج شركتي واترميلون العالمية والأردنية فلود برودكشن للمنتج الأردني جوني ضبيط.

وبين أنه شارك في الفيلم الذي استغرق تصوير مشاهده شهرين في مدن عمان ومأدبا والطفيلة والشوبك والكرك والزرقاء خلال فترة جائحة كورونا عام 2020 ، نحو 287 من الكوادر الأردنية مختلفة التخصصات ونحو 100 من الكوادر الكورية والأجنبية.

وقدم البكري شكره لتعاون مختلف الجهات الأمنية والرسمية التي أسهمت بنجاح تصوير هذا الفيلم خلال فترة الحظر والجائحة والذي شكل تحديا كبيرا لإنتاج فيلم في تلك الفترة .

من جهته، ثمن المنتج ضبيط دور الهيئة في دعم تنفيذ هذا الفيلم وتوفير التسهيلات اللازمة لتصوير مشاهده خلال فترة الجائحة، والتي كانت فترة صعبة للغاية.

وتتحدث حكاية الفيلم الذي تدور أحداثه في أفغانستان عام 2006، عن قصة اختطاف رهائن كوريين من قبل تنظيم طالبان في أفغانستان، ودور مفاوضين رسميين كوريين بالتغلب على الصعاب من خلال التفاوض مع تنظيم طالبان وإطلاق سراح الرهائن.