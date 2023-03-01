اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد إدانته بالاغتصاب.. سعد لمجرد يستأنف على حكم حبسه 6 سنوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال جان مارك فيديدا محامي المغني المغربي سعد لمجرد، أن موكله تقدم بطلب استئناف الحكم الصادر بحقه بحبسه 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية، في غرفة أحد فنادق باريس عام 2016.وأضاف محامي سعد لمجرد خلال تصريحاته لبرنامج ET بالعربي، أن موكله محبط ويشعر بالصدمة من الحكم الصادر عليه، لكنه سيستأنف على الحكم، لافتًا إلى أن يطلب من جمهوره ومحبيه تصديقه وتقديم الدعم له.

محامي سعد لمجرد: بعد الاستئناف كل النتائج واردة

وعن توقعاته عن ما ستؤول إليه القضية بعد تقديم الاستئناف، قال محامي سعد لمجرد أن كل النتائج واردة من البراءة إلى زيادة الحكم.

وكان محامي سعد لمجرد قال في تصريحات سابقة، أن الفحوص الطبية التي تم إجراؤها أثبتت عدم وجود أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للفتاة لورا، وهو ما يدل على عدم ارتكاب موكله جريمة الاغتصاب، وعلى الرغم من ذلك فقد اتفقت المحكمة مع رواية الفتاة الفرنسية، ولذلك أصدرت هذا الحكم الذي وصفه بغير العادل والصادم.