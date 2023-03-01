اتفرج- انت الان تتابع خبر مافيش في جمالها.. هاجر أحمد تتألق في احتفالها بعيد ميلادها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بعيد ميلادها الـ 29، في حفل بسيط اقتصر الحضور فيه على زوجها وعائلتها وأصدقائها.

ونشرت هاجر أحمد من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تطفئ شمع كعكة عيد ميلادها، مرتدية فستانًا أسود بأكمام من الشيفون، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي: “اللهم اني استودعتك عاما مضي من عمري فاغفر لي ما مضى وبارك لي في عامي الجديد.. اللهم عاما بلا ذنب ودون خيبة، اللهم اجعله عاما لا يضيق لي فيه صدر رحب ولا يخيب لي فيه أمر ولا يرد لي فيه دعاء.. اللهم إني أستودعك بعمري خيرا واستودعك أقداري فجملها لي بما شئت يارب”.

الفيديو من هنا.

فيلم هاجر أحمد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة هاجر أحمد كان فيلم “عمهم” والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى.

شارك في بطولة الفيلم كلًا من محمد إمام، سيد رجب، أيتن عامر، محمد لطفي، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.