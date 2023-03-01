اتفرج- انت الان تتابع خبر ملكة الأسود.. درة تتألق وتخطف قلوب متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة التونسية درة، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستانًا باللون الأسود، وانتعلت حذاء بنفس لون الفستان، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، واعتمدت مكياج ثقيل وجريء، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “مقامك حيث أقمت نفسك، لا حيث أقامك الناس، فالناس لا تعدل ولا تزن”.

وقد أبدى المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (يخربيت الشياكه)، (أجمل بنوته شافتها عيني ف حياتي ❤️ درة قلبي والله)، (درة حبيبة قلبي)، (جمالك واناقتك ورقتك غير اي حد).

مسلسل درة

يُذكر أن الفنانة التونسية درة، تخوض موسم شهر رمضان المقبل بمشاركتها في بطولة مسلسل “الأجهر”.

مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج ياسر سامي