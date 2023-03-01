اتفرج- انت الان تتابع خبر قائمة مسلسلات رمضان 2023.. أعرفهم وشوف هتتفرج على ايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الساعات الماضية، عن قائمة مسلسلات رمضان 2023، تزامنا مع كشف عدد من شركات الإنتاج والقنوات الفضائية الأيام الماضية، خريطة شهر رمضان الكريم كاملة، والتي من المقرر بأن يتم عرضها بموسم دراما رمضان 2023، مع طرح بوستر دعائي لكل مسلسل على حدا.

1-مسلسل جعفر العمدة

من بطولة محمد رمضان وهالة صدقي وزينة وإيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب والفنان الأردني منذر رياحنة، من تأليف وإخراج محمد سامي.

2-مسلسل سره الباتع

من بطولة كل من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، وآخرين.

3-مسلسل ضرب نار

من بطولة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته سهير المرشدي، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز.

4-مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، والمسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

قائمة مسلسلات رمضان 2023

5-مسلسل المداح 3

من بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد مهران، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

6-مسلسل الكتيبة 101

من بطول عمرو يوسف، آسر ياسين، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

7-مسلسل عملة نادرة

من بطولة الفنانة نيللي كريم، فريدة سيف النصر، أحمد بدير، كمال أبو رية، والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل

8-مسلسل الكبير 7

من بطولة أحمد مكي وعدد كبير من النجوم الشباب.

خريطة مسلسلات رمضان 2023

9-مسلسل جميلة

من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

10-مسلسل سوق الكاننو

من بطولة الفنان أمير كرارة، ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

11-مسلسل حضرة العمدة

المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن بطولة الفنانة روبي، ويشاركها العمل عدد كبير من الفنانين ومنهم: بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا.

12-مسلسل جت سليمة

من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين

قائمة مسلسلات رمضان 2023

13-مسلسل الهرشة السابعة

من بطولة أمينة خليل، عايدة رياض، علي قاسم، محمد شاهين، عماد رشاد، حنان سليمان، محمد محمود، أسماء جلال، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي

14-مسلسل الأجهر

من بطولة عمرو سعد، سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

15-مسلسل كشف مستعجل

من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا وهنادي مهنى وليلى عز العرب ومحمد لطفي وإلهام وجدي وإيمي طلعت ذكريا، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملي.

16-مسلسل الصندوق

من بطولة أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، علي قاسم، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

17-مسلسل كامل العدد

من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، أحمد جمال سعيد، تميم عبده، مصطفى درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، سمر علام، عمرو جمال.