حبس فنان مصري بتهمة هتك عرض شاب وتوثيق فعلته بالفيديو .. شاهد

انت الان تتابع خبر حبس فنان مصري بتهمة هتك عرض شاب وتوثيق فعلته بالفيديو .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة مصرية قرارها، بالسجن لمدة 3 سنوات، على مغني المهرجانات، سامر المدني واثنين آخرين، بتهمة خطف شاب وتعنيفه، وهتك عرضه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء.

وأتُهم في الواقعة التي تعود تفاصيلها إلى 4 أكتوبر الماضي، سامر عمرو المعروف بـ"سامر المدني" والبالغ من العمر 17 سنة، ووالده، وشخص آخر، وذلك بعدما قدمت سيدة شكوى تتهم فيها المطرب، ووالده باحتجاز شقيقها وتعذيبه وتجريده من ملابسه وتصويره بالفيديو ونشره على نطاق ضيق في الاسرة، وذلك بسبب خلافها مع الوالد.

وأشارت السيدة، إنها تزوجت سرا من والد سامر، وكان قد أخفى هذا الأمر عن زوجته الأولى، وعندما انكشف السر، وعرفت والدة سامر بواقعة الزواج، حدثت بينهما خلافات، وشك بزوجته الثانية انها من سربت الخبر.

وحتى يعاقب زوجته الثانية، قام والد سامر بمساعدة ابنه بخطف شقيقها، والتعدي عليه بالضرب، وهتكا عرضه، وتسببا بفضحه بالعائلة، ما دفع السيدة للذهاب إلى الشرطة وتقديم شكوى بحقهما.

الجدير بالذكر، ان سامي المدني يعتبرمن أصغر مطربي المهرجانات، بدأ مشواره على موقع تيك توك، وقدم عدد من أغاني المهرجانات عبر قناته في يوتيوب، حتى حصد شهرة واسعة.