اتفرج- انت الان تتابع خبر حلا شيحة بالسيجارة.. اتفرج فيديو الرقص الممنوع من العرض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت رشا شيحة، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام والذي تضمن ظهور الفنانة حلا شيحة بالسيجارة.وتضمن الفيديو ظهور ظهور الفنانة حلا شيحة بالسيجارة وهي بدون حجاب ترقص مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى عمرو دياب الشهيرة، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه.

يذكر أنه هناك الكثير من المعلومات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا تشير إلي أن الفنانة المصري قد انفصلت عن الداعية معز مسعود خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها.