اتفرج - انت الان تتابع خبر دبي: عريس يضع زوجته في ميزان ليقدم بمقدار وزنها ذهباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر المهر والذهب من أساسيات الزواج في الكثير من التقاليد والثقافات حول العالم، ويعتبر تكريما للمرأة وحفظا لحقها، لكن البعض يبالغ في المهور ويصبح استعراضا أكثر من كونه تقليدا عاديا.

وفي هذا السياق، انتشر على مواقع التواصل، مقطع فيديو أثار ردود فعل واسعة، يوثق ما حدث بين عريس باكستاني وعروسته خلال حفل الزفاف.

وظهر العروسان المقيمان في دبي، وهما يسيران بالزي التقليدي الباكستاني، حتى وصلت العروس إلى ميزان كبير، وجلست على أحد كفتيه، وقام أحد الموجودين بوضع الذهب في كفة الميزان الأخرى، حتى تتساوى الأوزان مع بعضها، ويهديها العريس بقدر وزنها ذهبا.

أثار الفيديو جدلا واسعا وتم تداوله على نطاق واسع، واستنكر البعض هذا التصرف، مؤكدين أن قيمة الزوجة لا تقاس بالذهب والمال، واعتبره البعض اهانة لقيمة المرأة، بينما اعتبر البعض الآخر انه تكريما وتقديرا لها، وطريقة معبرة عن الحب والاحترام.

من جهة ثانية، أكد الكثير من نشطاء مواقع التواصل، ان ما حدث في العرس مجرد تقليد طبيعي في الباكستان، وجزءا من موضوع الزفاف، كما ان الذهب مزيفا وليس حقيقيا، على غرار فيلم بوليوود الشهير "جودا أكبر".