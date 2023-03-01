اتفرج-انت الان تتابع خبر منى زكي تخرج عن صمتا بعد ظهورها بالحجاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة المصرية منى زكي عبر خاصية القصة على موقع انستغرام صورة لتخرج عن صمتها وعلّقت لاول مرة وبطريقة غير مباشرة على الانتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها بالحجاب على بوستر مسلسلها الرمضاني "تحت الوصاية".



الممثلة المصرية بتغريدات خاصة يداوم الكاتب عبد الرحيم كمال على نشرها منذ فترة قصيرة لانتقاد بعض التصرفات الإنسانية المتفشية في المجتمع الآن.



ونشرت زكي صورة للتغريدة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر "إنستغرام"، ووضعت أيقونات الدعم والشكر والتقدير، وتقول التغريدة: "صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب، بين الصدق. والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك".