اتفرج- انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو في برنامج رامز جلال .. هذه القصة كاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب شهر مضان يتصدر الفنان رامز جلال التريند بسبب برنامجه الجديد الذى يخوض به السباق الرمضانى والذى يفرض عليه سياجا من السرية حتى الآن.



وبرغم من هذه السرية الا ان هناك كثيرا من الشائعات التى تطول برنامج رامز جلال الجديد وخاصة ضحاياه من النجوم والمشاهير حيث أكدت بعض الصحف السعودية على ظهور النجم كريستيانو رونالدو فى إحدى حلقات البرنامج خاصة أنه البرنامج يتم تصويره فى السعودية وينتمى رونالدو إلى فريق النصر السعودى الذى انتقل اليه حديثا.



رامز جلال قدم آخر برامجه بعنوان "رامز فى الشلال" والذى شاركه فيه النجم العالمى "فان دام" وظهر فى البرنامج عدد من النجوم منهم رانيا يوسف وياسمين صبرى وأحمد سيد زيزو وغيرهم من النجوم والمشاهير.