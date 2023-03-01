مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 12:29 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موعد دورته الـ 45، حيث ستقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023، بدار الأوبرا المصرية.

وسبق وأعلن المهرجان موعد انطلاق الدورة الجديدة أثناء مشاركة الإدارة الفنية برئاسة الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، ومدير المكتب الفني الناقد أندرو محسن، في فعاليات الدورة الحالية من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويشار إلى أن الدورة 44 شهدت مشاركة 108 أفلام من 53 دولة، من بينها 30 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و57 فيلما في عروضها الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما شهدت الدورة الماضية إقبالا جماهيريا كبيرا، كما وصل عدد الضيوف المشاركين في المهرجان إلى 480 ضيفًا.

ومنح المهرجان في دورته الرابعة والأربعين، المخرج المجري بيلا تار جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك لكونه أحد أبرز صناع السينما العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبرى على مدار مشوارهم الفني.

كما منحت الفنانة القديرة لبلبة جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر؛ وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، وأيضًا المخرجة كاملة أبو ذكرى جائزة فاتن حمامة للتميز وذلك لبصمتها الإخراجية المميزة.

وانطلاقًا من الدور المحوري للمهرجان في تدعيم صناعة السينما وحفظ التراث السينمائي، شهدت الدورة الـ 44 للمهرجان ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية وإعادة تقديمهم للجمهور وهما فيلم يوميات نائب في الأرياف للمخرج توفيق صالح وفيلم أغنية على الممر للمخرج علي عبد الخالق.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس، FIAPF.