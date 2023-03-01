إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في أبوظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 11:27 صباحاً - أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (آي باف) في الإمارات، اليوم الأربعاء، القائمة القصيرة لدورتها السادسة عشرة والتي ضمت ست روايات من الجزائر والعراق وليبيا ومصر والسعودية وسلطنة عمان.

شملت القائمة روايات (مَنّا) للجزائري الصديق حاج أحمد، و(حجر السعادة) للعراقي أزهر جرجيس، و(كونشيرتو قورينا إدواردو) لليبية نجوى بن شتوان، و(أيام الشمس المشرقة) للمصرية ميرال الطحاوي، و(الأفق الأعلى) للسعودية فاطمة عبد الحميد، و(تغريبة القافر) للعماني زهران القاسمي.

وقال الشاعر والروائي المغربي محمد الأشعري رئيس لجنة التحكيم في بيان “تتميز القائمة القصيرة لهذه السنة بتنوع كبير في المضامين.. ومع هذا التنوع فإن القارئ سيلتقي في الروايات بكل تجليات الرواية العربية الحديثة في بناءاتها وخصائصها السردية وفي أساليبها وتعدد أصواتها ولغاتها”.

يحصل كل من المرشحين الستة في القائمة على عشرة آلاف دولار فيما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية، وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة في احتفالية تقام في أبوظبي يوم 21 مايو/ أيار.

تأسست لجائزة، التي تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، عام 2007 ويرعاها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي مع دعم من مؤسسة جائزة بوكر العالمية في لندن.